يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للظهور بشكل مميز ضد الاتحاد اليوم، وتحقيق فوز هام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح يسعى لتحقيق فوز غائب

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم هي المواجهة رقم 25 بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واللقاء رقم 13 الذي يُقام على ملعب العميد في جدة.

ويطمح النموذجي لاستعادة نغمة الانتصارات على الاتحاد في ملعبه، حيث يعود آخر انتصار في جدة إلى مباراة الدور الثاني في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2012/ 2013، عندما فاز بهدفين دون رد.

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره الفتح في الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الأخيرة، حيث يعود آخر فوز حققه النموذجي إلى مباراة الدور الأول من موسم 2018/ 2019 التي أُقيمت في الأحساء.

الاتحاد يواجه النموذجي اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضيفًا على الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.