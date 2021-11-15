أكد الإعلامي وليد الفراج أن احتجاج الهلال ضد مشاركة التونسي حمدي النقاز مع النادي الأهلي سيتم الحسم فيه خلال الفترة القليلة المقبلة.

الفراج يؤكد حسم احتجاج الهلال قريبًا:

وتقدم نادي الطائي باحتجاج رسمي ضد مشاركة حمدي النقاز، وتم رفضه من الناحية الشكلية، لعدم مُضي الإدارة في الإجراءات، قبل أن يلعب كبديل ضد الهلال، لتتقدم إدارة الأزرق باحتجاج.

وقال الفراج: “قضية احتجاج الهلال ضد مشاركة حمدي النقاز ستحسم قبل الجولة الـ12.. الزعيم قدم ورقة تنازل اللاعب عن مستحقاته من نادي الترجي الرياضي التونسي للانتقال”.

وأضاف خلال برنامجه “أكشن مع وليد”، قائلًا: “لا غبار على انتقال حمدي النقاز إلى صفوف الراقي حتى الآن، ولكن في حالة الإدانة قد يتم إيقاف اللاعب التونسي ومعاقبة النادي الأهلي”.

حمدي النقاز يورط الأهلي:

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، أن إدارة النادي الأهلي تملك مستندات تثبت سلامة موقفه من احتجاج الهلال على مشاركة حمدي النقاز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي الوقت الذي يؤكد فيه النادي الأهلي صحة موقفه، ظهرت تقارير صحافية مؤخرًا تؤكد أن هناك وثائق ومستندات تُشير لوجود علاقة تعاقدية بين حمدي النقاز ونادي الزمالك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).