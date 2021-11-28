كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج مستجدات أزمة اللاعب سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد أن رفض تجديد العقد مع العميد مؤخرًا.

سعود عبدالحميد سيصنع أزمة للنادي:

وقال الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” : “عبدالحميد طلب أكثر من عرض الاتحاد، وإدارة النادي وجدت أنه لا يستحق هذا المبلغ، إدارة الاتحاد ستودعه وستمنحه إجازة من مباريات الفريق حتى فترة انتقالات يناير”.

لاعب الاتحاد في إجازة إلى يناير !

وأضاف الفراج: “الهلال سيعرض مبلغًا أقل بقيمة 2 مليون ريال من المبلغ الحالي المقدم من إدارة الاتحاد، والنصر والأهلي لديهم أزمات ولن يتعاقدوا مع اللاعب، اللاعب يتخذ قرارات تؤثر بالسلب على مصلحته”.

وفي السياق ذاته، قال رياض المزهر، مراسل قنوات SSC : إن قرار استبعاد عبدالحميد إداريًّا وليس فنيًّا؛ وذلك بسبب تخلف اللاعب أمس الجمعة عن حضوره للقاء مع أنمار الحائلي رئيس النادي من أجل تجديد العقد حيث كان سيحصل على مبلغًا ماليًّا لتجديد العقد، لكن الظهير الأيمن تخلف عن الموعد ولم يحضر.