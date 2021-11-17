أشاد الإعلامي وليد الفراج بمستوى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2022، مثنيًا في الوقت ذاته بالمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

الأخضر ينفرد بالصدارة:

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفيتنامي في هانوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليحصد الأخضر ثلاث نقاط هامة.

وينفرد الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الوصيف، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفراج يتغنى بالأخضر:

واستعرض الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” أبرز أرقام المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات المونديالية، بعد وصوله إلى 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد، مؤكدًا صعوبة وضع الصين وفيتنام.

ولفت وليد الفراج إلى أن منتخب عمان الأول لكرة القدم لديه فرصة ضعيفة للعب على المركز الثاني، مؤكدًا أن الأهم أن الأخضر يحتاج إلى 6 نقاط من أجل التأهل إلى كأس العالم بعد فوز اليابان.

وأضاف: “المنتخب السعودي مباراته المقبلة ضد عمان في جدة يوم 27 يناير، وبعد ذلك بـ4 أو 5 أيام سوف نواجه اليابان خارج الأرض، وإذا حققنا الفوز في المباراتين سنضمن التأهل رسميًّا”.

وتابع الفراج: “المنتخب السعودي في أفضل حالاته في تصفيات كأس العالم بـ16 نقطة خضراء ليحقق 89% من النقاط المفترض يحققها، ولم يستقبل أهدافًا في 4 مباريات، الحقيقة نتائج مميزة، الذي لم يستقبل أي هدف في 3 مباريات خارج أرضه”.

وواصل قائلًا: “هذا الانتصار رقم 16 للمدرب رينارد مع الأخضر من أصل 24 مباراة، مدرب عظيم حقيقة، لم يخسر في تصفيات المونديال فاز 11 مرة وتعادل 3 مرات فقط، أرقام متميزة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نمر بأيام جميلة، المنتخب يتصدر مجموعته بأفضل حالاته في تصفيات كأس العالم، لدينا نادٍ سعودي سيخوض نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر، والأخضر يُلامس طريق المونديال”.