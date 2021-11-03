وجهت الفنانة شمس، الشكر إلى جوازات مطار الملك خالد بالرياض على حُسن استقبال الضيوف والأدب في التعامل.
الفنانة #شمس_الكويتية وصلت الى #الرياض اليوم استعدادا لإحياء حفلها الجماهيري المنتظر الليلة في #دخنة بوليفارد الرياض🇸🇦
وتعرب عن شكرها لجميع العاملين في #موسم_الرياض على رأسهم معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ
جمهورك في انتضارك 😍#شمس_في_موسم_الرياض❤️@shamsofficial @Turki_alalshikh pic.twitter.com/6For98jioP
— فروحا⚖️ (@Super_shams) November 2, 2021
شكر إلى الجوازات:
وقالت شمس خلال مقطع فيديو: “من قلبي هذا الشكر للجوازات في مطار الرياض، حبايب قلبي ما أحلاكم وما أحلى استقبالكم وأدبكم، وأشكر بشكل خاص هيئة الترفيه على فعاليات موسم الرياض”.
شمس في موسم الرياض:
وأعلنت الفنانة شمس عن مشاركتها في موسم الرياض، حيث حضرت في دخنة بمطاعم البوليفارد يوم أمس الثلاثاء 2 نوفمبر المقبل.
ونشرت شمس صورةً لها عبر حسابها في إنستجرام، كاتبةً عليها: “شكرًا تركي آل الشيخ أبو ناصر على دعمك لنا، وأنت قدها وقدود في كل شيء تحط يدك فيه، الله يمدك بالصحة والعافية”.
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