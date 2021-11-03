وجهت الفنانة شمس، الشكر إلى جوازات مطار الملك خالد بالرياض على حُسن استقبال الضيوف والأدب في التعامل.

شكر إلى الجوازات:

وقالت شمس خلال مقطع فيديو: “من قلبي هذا الشكر للجوازات في مطار الرياض، حبايب قلبي ما أحلاكم وما أحلى استقبالكم وأدبكم، وأشكر بشكل خاص هيئة الترفيه على فعاليات موسم الرياض”.

شمس في موسم الرياض:

وأعلنت الفنانة شمس عن مشاركتها في موسم الرياض، حيث حضرت في دخنة بمطاعم البوليفارد يوم أمس الثلاثاء 2 نوفمبر المقبل.

ونشرت شمس صورةً لها عبر حسابها في إنستجرام، كاتبةً عليها: “شكرًا تركي آل الشيخ أبو ناصر على دعمك لنا، وأنت قدها وقدود في كل شيء تحط يدك فيه، الله يمدك بالصحة والعافية”.