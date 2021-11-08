سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي حملة الدفاع عن لقبه كأس الملك بمواجهة النادي الأهلي في ديسمبر المقبل وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر.

نتائج قرعة كأس الملك

وجاءت القرعة مكونة من ” الهلال ضد الرائد، الأهلي ضد الفيصلي، الشباب ضد ضمك، النصر ضد الاتفاق، الفتح ضد الاتحاد، الفيحاء ضد أبها، الحزم ضد الباطن، التعاون ضد الطائي”.

عنابي سدير يسعى للسير قدمًا نحو الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي، بينما يرغب الراقي في التتويج بالبطولة للمرة الـ14 في تاريخه.

الفيصلي يتعادل مع الأهلي دوريًا

وكان عنابي سدير تعادل مع الراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022، حيث أُقيمت المباراة يوم 13 أغسطس الماضي.

ويتواجد الراقي حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما يتواجد الفيصلي ثامنًا برصيد 14 نقطة.

وكان الراقي فاز بآخر ألقابه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015/2016.