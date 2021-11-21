تمكنت شرطة جازان من القبض على 5 مواطنين أضرموا النار في 3 سيارات؛ بسبب خلافات سابقة.
إحالة إلى النيابة:
وبحسب سناب الداخلية، بعد اتخاذ الإجراءات الاستدلالية تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
تمكنت شرطة جازان من القبض على 5 مواطنين أضرموا النار في 3 سيارات؛ بسبب خلافات سابقة.
وبحسب سناب الداخلية، بعد اتخاذ الإجراءات الاستدلالية تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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