تمكنت شرطة جازان من القبض على 5 مواطنين أضرموا النار في 3 سيارات؛ بسبب خلافات سابقة.

إحالة إلى النيابة:

وبحسب سناب الداخلية، بعد اتخاذ الإجراءات الاستدلالية تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.