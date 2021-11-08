أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين ارتكبوا جرائم سلب.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على 7 أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية.

إحالة إلى النيابة:

ولفت إلى أن الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وهم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.