كشف خالد القحطاني، الناقد الرياضي ومحلل الأداء، عن ما يميز منتخب أستراليا، وذلك بمناسبة مواجهة المنتخب السعودي اليوم الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ما يتفوق فيه منتخب أستراليا على الأخضر:

وقال القحطاني في برنامج ” أكشن مع وليد”: “ما يُميز المنتخب الأسترالي هو التأسيس، حيث إن اللاعبين من أستراليا يتم تأسيسهم في ألمانيا وإنجلترا، قد لا يكونون متميزين في المهارات الفنية لكن التأسيس والضربات الثابتة، المنتخب الأسترالي متميز فيها”.

وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب “ويسترن سيدني” في مدينة سيدني الأسترالية.

رقم قياسي ينتظر الأخضر:

المنتخب السعودي ينتظره رقم قياسي اليوم في حال الفوز على أستراليا، حيث سبق وأن حقق الأخضر 9 انتصارات متتالية تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد وفي حال الفوز على أستراليا ثم فيتنام فسيكون المنتخب السعودي قد عادل رقم المنتخب الأسترالي بتحقيق 11 فوزًا متتاليًا في تصفيات كأس العالم.

وسبق لـ المنتخب الأسترالي أن حقق الفوز في 11 مباراة متتالية بتصفيات كأس العالم قبل أن يخسر أمام منتخب اليابان في الجولة الرابعة.