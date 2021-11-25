سجلت القريات أدنى درجات الحرارة اليوم بين مدن المملكة بواقع 7 مئوية، فيما توقع رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر حالة من عدم الاستقرار الجوي على عدد من المناطق على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

وقال المسند: يجثم فوق أجواء السعودية مركز للضغط الجوي المرتفع (H) والذي يسبب ـ بإذن الله ـ غلق الأبواب بوجه المنخفضات الجوية المقرونة بالرطوبة الجوية، وحالة عدم الاستقرار، وقد تستمر الوضعية السلبية تلك لأكثر من 5 أيام.

درجات الحرارة المرصودة

وسجلت حائل 9.8 درجة فيما سجلت طريف 10 درجات وأبها 10.8 ، عرر 11، القيصومة 11.4، تبوك 11.8، بيشة 11.9 أما أعلى الدرجات المسجلة فجر اليوم فكانت في جدة 22.8 وجيزان 24.7 بينما سجلت مكة المكرمة 22 درجة والرياض 13.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف, في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.