وعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، منفذي محاولة اغتياله بكشفهم وملاحقتهم، مؤكدًا أنه تم التعرف عليهم.

عمل جبان:

وقال الكاظمي: إن ذلك العمل الجبان لا يليق بشجعان، وليس معبرًا عن إرادة العراقيين، مستشهدًا على قوة حكومته بأنها تجاوز أزمات انهيار أسعار النفط، وسياسات خاطئة للحكومات السالفة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن يد العدالة ستصل إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي.

تفاصيل محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي:

وتعرض مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، فجر أمس الأحد لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مفخخة؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وإصابة عناصر من فريق حمايته.

وأفاد مراسل قناة العربية في العراق أن الكاظمي نقل للمستشفى بعد إصابته إصابة طفيفة جدًّا خلال استهداف منزله، بينما وصل خبراء متفجرات إلى المكان لكن قيادة العمليات المشتركة، أعلنت أنّ رئيس الوزراء “لم يصب بأذى وهو بصحة جيّدة”.