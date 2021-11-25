تواصل الكلية التقنية بأبها قبول الراغبين بالتسجيل في البرنامج التطبيقي المسائي لمرحلة الدبلوم بتخصص القوى الكهربائية، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

مزايا برامج الكلية التقنية بأبها

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر آل زيدان، أن فترة التدريب بالبرنامج ستمتد لعامين ونصف، مشيرًا إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل في البرنامج معرفة الشروط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للكلية.

وكانت الكلية التقنية قد كثّفت خلال هذا العام من البرامج التدريبية التقنية والمهنية الموجهة لجميع شرائح المجتمع، مع تنظيم فعاليات لتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني.