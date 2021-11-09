أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ .

فترة التسجيل والقبول

وأوضحت عميدة الكلية، أسماء حكمي أن التقديم متاح للحاصلين على “شهادة الدبلوم المحددة في البوابة”، للالتحاق في برنامج البكالوريوس المسائي في التخصصات التالية “المحاسبة – الإدارة العامة”، بدءًا من يوم الأحد 2 / 4 / 1443 حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 / 4 / 1443هـ، وللحاصلين على شهادة “الثانوية العامة أو ما يعادلها” للالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي في التخصصات “المحاسبة – الإدارة المكتبية”، سيكون التقديم متاحًا من يوم الأحد 16 / 4 / 1443هـ حتى يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ.

موقع الكلية التقنية

ودعت عميدة الكلية، الراغبات في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط .