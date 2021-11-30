أكد رئيس المخابرات البريطانية أن إيران تستخدم ميليشيا حزب الله لتأجيج الاضطرابات في المنطقة، مشيرًا إلى أن طهران حولت الحزب إلى دولة داخل الدولة في لبنان.

وقال ريتشارد مور، رئيس جهاز MI6‎‏ إن الصين وروسيا وإيران تشكل ثلاثة من أكبر التهديدات على المملكة المتحدة.

وأشار مور في أول خطاب عام له منذ أن أصبح رئيسًا لجهاز المخابرات السرية إلى أن هذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى الإرهاب الدولي، هي القضايا الأمنية الكبرى التي تواجه بريطانيا.

حزب الله يهدد الاستقرار

وفيما يتعقل بإيران، رأى مور أنها تشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا، وتستخدم ميليشيا حزب الله لتأجيج الاضطرابات السياسية في البلدان المجاورة، كما حذر رئيس المخابرات البريطانية من «فخ الديون ومصائد البيانات» الصينية، قائلًا إنها تهدد بتقويض سيادة الدول.

فخ الديون

وقال مور لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4 : إن الصين لديها القدرة على جمع البيانات من جميع أنحاء العالم، وإنها تستخدم فخاخ الديون ومصائد البيانات لإيقاع الناس في مأزق، ما يعني أنها تحاول دفع البلدان الفقيرة عن عمد إلى الديون بهدف الحصول على نفوذ أكبر في شؤونها الداخلية، والوصول بشكل أسهل للمعلومات والبيانات السرية بها.