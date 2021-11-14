تعرض الحارس فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب والمنتخب السعودي إلى إصابة في الفخذ الأيمن، حرمته من المشاركة في مباراة السعودية وأستراليا صباح الخميس الماضي.

مدة غياب فواز القرني

ومن المتوقع غياب القرني لمدة قد تتخطى الـ4 أسابيع من أجل إخضاعه لـ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة بشكل نهائي.

وسيتأثر الشباب بغياب حارسه القرني، الذي كان تألق مؤخرًا وساهم في احتلال الليث للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الربيعي يتألق

يذكر أن محمد الربيعي كان شارك في مباراة السعودية وأستراليا، وأنقذ مرمى المنتخب السعودي من هدفين محققين لـ المنتخب الأسترالي في الشوط الثاني حيث شارك أساسيًا بديلًا لـ القرني.

وكان القرني انضم في صيف العام الحالي إلى نادي الشباب قادمًا من نادي الاتحاد.