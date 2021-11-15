أعلنت شركة المراعي، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على الأصول المملوكة لشركة بن غاطي لصناعة المشروبات، ش.ذ.م.م في دولة الإمارات، وذلك بقيمة 215 مليون درهم.

وأوضحت شركة المراعي، في بيان لها، أنه تم تمويل الصفقة داخلياً من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي، كما أكدت على عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ.

المراعي ضمن قائمة فوربس

يذكر أن شركة المراعي، صُنّفت في المراتب الأولى ضمن قائمة فوربس السنوية 2021م لأفضل جهات التوظيف في العالم، والتي ضمت ما مجموعه 11 شركة بالشرق الأوسط.

واحتلت المراعي، التي تتخذ من الرياض مقرًّا لها، المرتبة الرابعة بين 11 شركة في المنطقة، فيما جاءت بالمرتبة 316 والتي ضمت 750 شركة متعددة الجنسيات بالترتيب العالمي.