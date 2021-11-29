تحافظ منطقة المربع إحدى مناطق موسم الرياض 2021 على الإقبال الواسع من قبل الزوار بعد مضيّ شهر على انطلاقها، كمنطقة ذات تجربة راقية في الضيافة واكتشاف المطاعم الفاخرة التي تزور المملكة لأول مرة، وقدمت طوال فترة انطلاقها جولات مميزة للزوار تبدأ من تجربة التنقل بين المسارات المضيئة ليلًا التي تتضمن إطارات الأعمال الفنية للمتحف الوطني السعودي.

مفهوم عالمي للمطاعم:

وقدمت المربع المفهوم العالمي للمطاعم المنبثقة أو الموقتة Pop-up restaurants بأفضل نموذج للضيافة والخدمات، حيث تعتمد تجربة المطاعم على توقيت وجودها في منطقة المربع، مما يمنح تنوعًا أكثر لزيارة المرافق وتجربة المذاقات، وانطلق مؤخرًا Indian Accent أحد المطاعم الهندية الشهيرة في المنطقة، يتبعه في الانطلاق آخر المطاعم المنبثقة في المنطقة وهو مطعم تيتو، وتستمر معظم المطاعم في نشاطها حتى 15 ديسمبر.

نموذج أنيق:

وعلى عكس النمط السائد للمطاعم المنبثقة التي غالبًا ما يكون تصميمها بشكل متواضع، أو ضمن تصميم متنقل، تُعيد منطقة المربع تعريف المطاعم المنبثقة لتبدو نموذجًا أنيقًا يحرص الزوار على التقاط الصور له قبل دخوله وتجربة الطعام بداخله، وتوفر تلك المطاعم جلسات داخلية وخارجية حسب ثقافة وهوية كل مطعم منها.