حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على حضور مران الأخضر اليوم؛ لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة فيتنام.

المسحل يحفز لاعبي الأخضر:

واجتمع ياسر المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية اليوم؛ وأكد على أهمية مباراة فيتنام؛ لما تمثل نقاطها من أهمية كبيرة في مشوار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ونوه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على قوة الخصم الذي سيلعب المواجهة على أرضه وبين جماهيره، كما أكد على ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز وتعزيز صدارة الأخضر.

وكان المسحل قد وصل إلى العاصمة الفيتنامية، اليوم الاثنين، بصحبة عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبدالله كبوها ونعيم البكر، وسط استقبال رسمي لهم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يختتم استعداداته:

واختتم الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة فيتنام، حيث أدى حصة تدريبية على “إستاد ماي دينه”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد فيتنام، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.