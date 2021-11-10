حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على الاجتماع بلاعبي المنتخب السعودي الأول؛ وتحفيزهم قبل مواجهة أستراليا المرتقبة.

المسحل يجتمع بلاعبي المنتخب السعودي

واجتمع المسحل بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل بداية الحصة التدريبية وأشاد بالمعنويات والانضباط العالي الذي شاهده من اللاعبين.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في اجتماعه على أهمية المباراة وقوتها كونها على أرض المنافس، مشددًا في الوقت ذاته على ثقة الجميع بهم؛ ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز.

وكان المسحل قد وصل إلى مدينة سيدني، اليوم الأربعاء برفقة عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزيه النصر ونعيم البكر، وكان في استقبالهم القنصل العام في سيدني سلمان بن هزاع المطيري.

الأخضر يبحث عن الفوز الأول بأستراليا

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي في سيدني، يوم غد الخميس، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتُعد مواجهة الغد هي الرابعة بين المنتخبين في أستراليا، ولم ينجح الأخضر في تحقيق أي فوز هناك، ما يحفز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).