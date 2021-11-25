قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند إن آخر غروب مبكر في الرياض سيكون عند الساعة (05:04) ويقع في العشر الأخير من نوفمبر ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر.

أطول ليل في الرياض

وتابع أن أطول ليل سيكون مدته (13:24) ساعة وأقصر نهار طوله (10:36) ساعة ويكون بُعيد منتصف ديسمبر أما آخر شروق متأخر عند الساعة (06:39) سيكون في العشر الأوسط من يناير 2022 مشيرًا إلى أن تحديد الأيام ينسحب على بقية المدن السعودية باختلاف يسير.

ولفت إلى أن السبب وراء الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتي الشروق والغروب هو ميلان محور الأرض 23.5 درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائرياً بشكل تام.