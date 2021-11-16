توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، انتهاء الحالة المطرية الأولى.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “الحالة المطرية الأولى تستعد للمغادرة، واليوم متوقع أن تتشكل السحب المتفرقة وقد يهطل منها (زخات) مطرية ضعيفة على أجزاء من مناطق الجوف والرياض وشمالي الشرقية .. هذا والله أعلم”.

وأضاف “متوقع أن تنشط الرياح السطحية، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الرياض والقصيم وشمالي الشرقية بسبب تمركز لمنخفض جوي سطحي .. هذا والله أعلم”.

كما نشر المسند درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في بعض مطارات السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس كالتالي: