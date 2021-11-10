أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، أنه من المفارقات اللطيفة أن درجة الحرارة الصغرى في جازان فجر اليوم الأربعاء 25.4م وهي أعلى من درجة الحرارة الكبرى في عرعر ظهر أمس 22.8م.

وتابع في تغريدة له عبر تويتر: أي أن الظهر في عرعر أبرد من الفجر في جازان، والسبب يعود لعاملين: الموقع الفلكي، والموقع الجغرافي.

كما نشر المسند درجات الحرارة المسجلة في المحطات السعودية لفجر اليوم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.