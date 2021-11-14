توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً د. عبد الله المسند، استقرار الأجواء بالمملكة حتى الأسبوع المقبل بمشيئة الله.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه لا يلوح في الأفق أي موجة باردة قارسة حتى الأسبوع المقبل”.

وتوقع المسند أن تستمر الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم اليوم (الأحد)، وتتسع ليشمل تأثيرها على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحائل، والجوف، وقد تمتد حتى أجزاء من الحدود الشمالية والزلفي.

كما توقع أن تشهد الأجواء رياحاً جنوبية نشطة وقد تثير بعض الغبار ما بين المنطقة الوسطى والغربية.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.