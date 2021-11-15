توقع أ.د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقا) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، استمرار الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم.

استمرار الحالة المطرية

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق مكة والحدود الشمالية شرقي منطقتي الجوف وحائل وحفر الباطن بالحالة المطرية، وربما تمتد إلى الزلفي والقصيم .. هذا والله أعلم”.

درجات الحرارة الكبرى والصغرى

كما نشر د. عبدالله المسند، درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في بعض مطارات المملكة ، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس على النحو التالي: