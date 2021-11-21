توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، هطول أمطار على عدة مناطق في اليوم الثاني من الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم.

ثاني أيام الحالة المطرية

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم الثاني من الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على شمالي الشرقية ويشمل حفرالباطن والخفجي وشمالي الحدود الشمالية وأجزاء متفرقة من الجوف وتبوك وسدير والوشم والقصيم والزلفي والكويت.. هذا والله أعلم”.

درجات الحرارة الكبرى والصغرى

كما نشر المسند قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في بعض مطارات السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.