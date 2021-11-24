أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند أننا ما زلنا في فصل الخريف وبقي 13 يوماً على المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقاً لحساب الأنواء).

مازلنا في فصل #الخريف

بقي 13 يوماً على #المربعانية (وقت دخول #الشتاء وفقاً لحساب الأنواء).

بقي على #الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي). pic.twitter.com/5uQ3mIrogh — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 24, 2021

وتابع المسند في تغريدات له عبر تويتر، أنه بقي على الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقاً للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي)، مستعرضاً الوسم ومنازله وهو كما يلي:

-العواء (انتهى)

– السماك (انتهى)

– الغفر (انتهى أمس)

– الزبانا بدأت اليوم

ولفت إلى دخول طالع الزبانا، وهما نجمان نيران شمالي وجنوبي في برج الميزان، والزبانا منزلة يمانية وعدد أيامها 13 يوماً يليها المربعانية في 7 ديسمبر.

طقس اليوم:

في سياق متصل، توقع المسند استقرار جوي عام في معظم المناطق، عدا أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء والعويقيلة)، فقد تتشكل بعض السحب وربما يهطل منها زخات متفرقة، حيث تبلغ حصة الليل حوالي 13:16 ساعة بينما حصة النهار حوالي 10:44 ساعة.

كما توقع أن تنشط الرياح الجنوبية وقد تثير بعض الغبار بين الوسطى والغربية، عفيف وتربة والخرمة ومهد الذهب.