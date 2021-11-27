ارتقاءً بالخدمات المقدمة لقاصدات البيت الحرام، حرصت وكالة الشؤون النسائية على جاهزية المصليات والأروقة النسائية والمرافق الخارجية التابعة لها بالمسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات استعدادًا لتفويج المعتمرات والزائرات.

الإجازة المدرسية:

وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن ذلك يأتي تزامنًا مع حلول الإجازة المدرسية.

وأكدت حرص منسوبات الوكالة النسائية على رقي الخدمات وتجويدها إداريًّا وميدانيًّا بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة.

واختتمت العبود برفع الشكر الجزيل لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتوجيهاته السديدة في ضرورة استعداد جميع الوكالات والإدارات لتكثيف جهودهن في المسجد الحرام وبذل كل الإمكانات لإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين وفقًا للرؤية السامية 2030م.