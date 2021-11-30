انتقل إلى رحمة الله تعالى المعلم والمربي الفاضل الأستاذ عبدالملك فراش بمحافظة رجال ألمع.

ونعت جماعة العُره بجبل قيس بمحافظة رجال ألمع الفقيد في بيان لها جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم.. ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المعلم والمربي الفاضل الأستاذ عبدالملك فراش الذي علّم أبناءنا في مدرسة / عبدالله بن سلام بالعُره- جبل قيس – محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير جنوب السعودية”.

وأضافت جماعة العُره: “كان الفقيد أخاً وصديقاً للجميع ومعلماً مخلصاً، وبهذا المُصاب الجلل ننقل تعازينا الحارة إلى زوجته أم علاء وأولاده وبناته، وإلى كافة إفراد أسرتهم الكريمة، ونسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.