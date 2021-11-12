هنأت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، نجلها الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد الأردن بمناسبة الترقية إلى رتبة نقيب.

تهنئة الملكة رانيا

ونشرت الملكة رانيا صورة تجمعها مع ولي العهد وملك الأردن وعلقت عليها بالقول: “يا محلى النجوم على كتفك، مبارك ترفيعك ومبارك لرفاقك. فرحتي من فرحة أهاليهم، عين الله ترعاكم جميعًا”.

ترقية ولي عهد الأردن

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قد أصدر أمس الخميس، قرارًا بترفيع ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى رتبة نقيب وقلده رتبته الجديدة.

الملك عبدالله يغرد مهنئًا

وقال الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تغريدة مهنئًا نجله: “ولدي الحسين، تمنياتي لك بالتوفيق والسداد بمناسبة ترفيعك إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، لتمضي إلى الأمام مع رفاق السلاح وتبقى الفارس الهاشمي الذي نذرته لخدمة وطنه وشعبه الأردني الوفي وأمتيه العربية والإسلامية”.

من هو ولي عهد الأردن؟

يُشار إلى أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في العام 2017.

وحصل خلال السنوات الماضية، على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحريّة، والطيران العمودي.

ويخدم ولي العهد، منذ نحو 9 شهور، في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، قائد فصيل مشاة آلي بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.