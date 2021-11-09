تحمل كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مناسبات مختلفة تأكيده على حب الشعب وترسيخ العدل، كما تؤكد أنه قائد استثنائي يهدف إلى الحفاظ على مصالح المملكة والدول الشقيقة.

ويحرص الملك سلمان في خطاباته على المصارحة والشفافية والتأكيد على علاقة القيادة بالشعب وثقته في المواطن، بما يرفع معنويات الجميع في المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس ما عُرف عن الملك من وضوح وصدق وحكمة.

كما تشكل خطابات خادم الحرمين الشريفين موازنة بين مستوى الخطورة ومدى التفاؤل، وهي مستمدة من الإيمان بالقدرات ومستوى الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للتعامل مع كورونا، وتبث الطمأنينة في نفوس المواطنين بالإضافة إلى التأكيد على أن المملكة جزء من هذا العالم، وأنها ليست بمنأى ولا تعمل بشكل منفرد، لذلك بادرت ودعمت المنظمات الدولية المعنية وساعدت الدول التي تعاني من الجائحة، هذا يعبر عن شعور إنساني بليغ ورسالة واضحة للعالم.

كلمة الملك سلمان أمام الأمم المتحدة:

وكان الخطاب الأحدث لخادم الحرمين الشريفين في أعمال الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي ألقاها عبر الاتصال المرئي وقال فيها: إن المملكة العربية السعودية مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجًا وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جوهر رؤية 2030:

وقال الملك سلمان: إن جوهر رؤية 2030 التي تبنتها المملكة هو تحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصادنا رائدًا، ومجتمعنا متفاعلًا مع جميع العالم، ولقد قطعنا أشواطًا كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاق هذه الرؤية الطموحة، في دعم الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار في قطاعات عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.

وأكد أن السلام هو الخيار الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ميزانية 2021:

وفي خطاب آخر لخادم الحرمين الشريفين، أكد الملك سلمان أن ميزانية 2021 تعطي أولوية إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، بالإضافة إلى الحد من الهدر ومحاربة الفساد.

مقطع أرشيفي:

ووثق مقطع فيديو أرشيفي حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن والده الملك المؤسس رحمه الله والجهود التي قام بها من أجل توحيد المملكة.