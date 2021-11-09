تحمل كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مناسبات مختلفة تأكيده على حب الشعب وترسيخ العدل، كما تؤكد أنه قائد استثنائي يهدف إلى الحفاظ على مصالح المملكة والدول الشقيقة.
ويحرص الملك سلمان في خطاباته على المصارحة والشفافية والتأكيد على علاقة القيادة بالشعب وثقته في المواطن، بما يرفع معنويات الجميع في المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس ما عُرف عن الملك من وضوح وصدق وحكمة.
كما تشكل خطابات خادم الحرمين الشريفين موازنة بين مستوى الخطورة ومدى التفاؤل، وهي مستمدة من الإيمان بالقدرات ومستوى الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للتعامل مع كورونا، وتبث الطمأنينة في نفوس المواطنين بالإضافة إلى التأكيد على أن المملكة جزء من هذا العالم، وأنها ليست بمنأى ولا تعمل بشكل منفرد، لذلك بادرت ودعمت المنظمات الدولية المعنية وساعدت الدول التي تعاني من الجائحة، هذا يعبر عن شعور إنساني بليغ ورسالة واضحة للعالم.
كلمة الملك سلمان أمام الأمم المتحدة:
وكان الخطاب الأحدث لخادم الحرمين الشريفين في أعمال الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي ألقاها عبر الاتصال المرئي وقال فيها: إن المملكة العربية السعودية مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجًا وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.
جوهر رؤية 2030:
وقال الملك سلمان: إن جوهر رؤية 2030 التي تبنتها المملكة هو تحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصادنا رائدًا، ومجتمعنا متفاعلًا مع جميع العالم، ولقد قطعنا أشواطًا كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاق هذه الرؤية الطموحة، في دعم الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار في قطاعات عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
وأكد أن السلام هو الخيار الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ميزانية 2021:
وفي خطاب آخر لخادم الحرمين الشريفين، أكد الملك سلمان أن ميزانية 2021 تعطي أولوية إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، بالإضافة إلى الحد من الهدر ومحاربة الفساد.
فيديو | كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة 2021. #ميزانية_2021#ميزانيه_السعوديه2021 #ميزانية_السعودية
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) December 15, 2020
وقال الملك سلمان في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية: إنه أصدر توجيهاته الكريمة أن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما أكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
مقطع أرشيفي:
ووثق مقطع فيديو أرشيفي حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن والده الملك المؤسس رحمه الله والجهود التي قام بها من أجل توحيد المملكة.
وتظل ذاكرة الوطن تختزل شخصية مؤسسها المُلهِم الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- جيلاً بعد جيل.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/wfUzn1tTWv
— قناة السعودية (@saudiatv) September 23, 2021
أسس توحيد المملكة
وقال الملك سلمان في مقطع فيديو نادر: تتمتع هذه البلاد بالأمن المنطلق من تحكيم كتاب الله وسنة نبيه، والاستقرار الموجود فيها، والنمو الحادث في كافة المجالات، التآلف والمحبة بين أبنائها، كل هذه ذكريات تذكرنا صباحًا ومساءً بالملك المؤسس الذي وحّد هذه البلاد بالحق أولًا ثم وحّد قلوب أبنائها بالمحبة والمصالح المشتركة.
موسم الحج:
وفي موسم الحج، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- كلمة لحجاج بيت الله الحرام والمُرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر، والأزمات والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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