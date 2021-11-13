زارت الممثلة البحرينية أميرة محمد البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، وأشادت بالتطوير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات.

وقالت: إن كل شيء هنا جميل وشكرًا لهيئة الترفيه على هذا الصرح الثقافي الجميل للشعب السعودي والخليجي، وأبدت إعجابها بالنافورة والمطاعم والتنظيم.

وأضافت المملكة البحرينية أميرة محمد أن كل شيء في المملكة وفي موسم الرياض جميل ويبهر العقول.

مهرجان ترفيهي عالمي:

يذكر أن موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية:

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.