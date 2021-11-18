برعاية وإشراف الهيئة السعودية للفضاء، وصلت الفرق السعودية للترشيحات النهائية خلال مشاركتها في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء، التي أُقيمت فعالياته في الثاني والثالث من أكتوبر الماضي.

إنجاز جديد للمملكة

وحصدت المملكة عدة مراكز متقدمة منها، الأولى عالمياً بعدد المشاريع بقائمة أفضل المشاريع المرشحة على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعاً مشاركاً في تحدي ناسا الدولي، والأعلى عالمياً بنسبة المشاركة بـ 16% من إجمالي المشاركات الدولية المرشحة.

وحازت الفرق السعودية بمشاريعها أعلى عدد من الفرق المرشحة لقائمة أفضل 37 مشروعاً على مستوى العالم، حيث قُدمت المشاريع من قبل كل من: فريق (Galaxy gems من جدة، وفريق (Reshape) من الدمام، وفريق (Super nova) من الطائف، وفريق (Tweiq Hero) من الرياض، وفريق (Sunshine) من الظهران, كما حلت المملكة الأولى عربياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعاً على مستوى العالم بمشروع فريق (Alfaisal SpaceX) من مدينة الرياض، ليمثل ذلك تصدراً عربياً للمملكة.

وتعدّ هذه الإنجازات الوطنية امتدادًا لسلسلة منجزات الوطن العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرةً لجهود الهيئة السعودية للفضاء؛ للإسهام في إعداد جيل من المبتكرين للمنافسة عالميًا وتعزيز قدراتهم، وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية، وتحقيق المنجزات، التي بدورها ستنعكس على مكانة المملكة في مؤشراتها التنافسية، وفي تطور المنظومة الفضائية وفي الاستثمار في الكفاءات البشرية السعودية والمضي قدمًا في ترسيخ أسس متينة لاقتصاد معرفي مستدام.

تعزيز الحضور السعودي

وفي سبيل تعزيز الحضور السعودي في الملتقيات الدولية قامت الهيئة السعودية للفضاء بتقديم الدعم العلمي والإرشادي والمالي للفرق السعودية كافة، وذلك عبر إطلاق “هاكاثون الفضاء” على المستوى الوطني لاستقطاب المبتكرين والمطورين وتأهيلهم لتحدي ناسا الدولي ليصل عدد المشاركين لـ 1382 مشاركاً مقسمة على 122 فريقاً من 13 مدينة من مختلف أرجاء المملكة، ليتأهل منهم 26 فريقاً لتحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء, كما قدمت الهيئة دعماً مالياً كحوافز لرفع مستوى المنافسة بين الفرق يبلغ 200 ألف ريال للفرق الفائزة على المستوى الوطني.

نخبة من المدربين السعوديين والأجانب

وخاضت الفرق السعودية المشاركة في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء فترة إعداد وسلسلة من الملتقيات والورش التدريبية التي أقامتها الهيئة، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، وتقديم الدعم الإرشادي والتوجيهي للفرق المشاركة من خلال لجنة إرشادية كونتها الهيئة في كافة التخصصات، للمنافسة على المراكز الأولى.

ويأتي هذا الدعم المقدم نابعاً من رؤية المملكة 2030 وإدراكا لأهمية قطاع الفضاء وتقنياته، وسعيا لاستمرار التنمية المستدامة بتعزيز الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب والموهوبين على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الفضاء وتقنياته.