نال أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 إشادة كبيرة، في ظل النتائج المميزة التي يحققها.

الأخضر ينفرد بالصدارة:

وحل الأخضر ضيفًا على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2022 في قطر، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليحصد الصقور ثلاث نقاط هامة.

وينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 16 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي يثبت قوته:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، بأداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وقال حمد المنتشري: “المهم في مباريات التصفيات أن تفوز بطريقة سهلة خاصة ضد فريق خشن مثل فيتنام”.

وعلق محمد الشيخ قائلًا: “حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 نقاط مهمة بالإضافة للنقطة المهمة أمام أستراليا .. وحققنا الهدف في رحلتنا بالمحافظة على الصدارة .. وأثبتنا أننا أقوياء ليس على أرضنا فقط”.

وتابع خالد القحطاني: “وجود 7 أجانب بالدوري طور اللاعبين السعوديين وجعلنا الأقوى بالقارة الآسيوية”، مضيفًا: “لا يوجد أجنبي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يستطيع أخذ الخانة على سلطان الغنام أو سالم الدوسري”.