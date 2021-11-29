تعقد جمعية المتقاعدين الأهلية بالرياض، مساء بعد غدٍ الأربعاء، الأول من ديسمبر جمعية عمومية غير عادية وجهت بعقدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي جدول أعمالها بند مهم وهو إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية.

ويحضر الاجتماع مندوبون رسميون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجاء توجيه الوزارة بعد تصاعد الخلافات داخل مجلس الإدارة حيث انقسم المجلس إلى فريقين فريق مع الرئيس وآخر ضده، الأمر الذي تسبب في شل عمل الجمعية منذ العام الماضي.

تصاعد الخلافات:

وتصاعدت الخلافات داخل مجلس الإدارة؛ حيث تقدم أحد الفريقين بشكاوى للوزارة يطلبون تدخلها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى أن تقرر عقد جمعية عمومية غير عادية يصوت فيها أعضاء الجمعية الحاضرون بالموافقة أو رفض إعادة تشكيل ثلاثة مناصب في مجلس الإدارة وهي: رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، أمين المال.

وسيطلب مندوبو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أعضاء الجمعية الحاضرين أن يصوتوا وفق نماذج معينة على طلب إعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة أو رفض ذلك.

وفي حال الحصول على أغلبية أصوات توافق على إعادة التشكيل فإن مندوبي الوزارة سيطلبون من أعضاء المجلس عقد جلسة سرية فورية يحضرها مندوبو الوزارة فقط لكي يتم اختيار رئيس جديد لمجلس الإدارة ونائب للرئيس وأمين لمال الجمعية.