انطلق معرض المجوهرات الفريدة (Inique Jewellery salon) في واجهة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض كأضخم وأفخم معرض للمجوهرات الفريدة في العالم، والذي يضم 250 عارضًا كما تجاوزت قيمة المعروضات 5 مليارات ريال.

وقالت الأستاذة هيا السنيدي المنظم للمعرض لـ”المواطن“: “يحتوي المعرض على عدة أقسام في تصميمه حيث يأتي بعدة أجزاء تمثل الفصول الأربعة بدءًا بفصل الشتاء قسم VIP ثم فصل الخريف والربيع والصيف ثم قسم المقاهي والرسم حيث وجد رسام الكاريكاتير الفنان ممدوح الجيزاني كمشارك بالمعرض.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قد زار المعرض تحديدًا معرض كنز الصحراء أحد المصانع السعودية ذات الخبرة في صناعة المجوهرات.

منتجات سعودية فاخرة

وتحدث لـ”المواطن“، الأستاذ أيمن حبش المدير التنفيذي لمصنع كنز الصحراء وعبّر عن سعادته بما يقدمونه من منتجات فاخرة كمصنع سعودي، كما عبر عن سعادته بزيارة المستشار تركي آل الشيخ للمعرض.

وأثناء جولة “المواطن” في المعرض التقت بالأستاذ مشعل العنزي والذي تحدث عن تصميم الساعة الفاخرة والمستوحى من أول ريال سعودي فضة تم سكه في عهد الملك عبدالعزيز عام 1944م.

يذكر أن المعرض بدأ بتاريخ 2 نوفمبر حتى تاريخ 6 نوفمبر ويفتح أبوابه للزوار من الساعة 3 عصرًا وحتى 11 مساءً وطريقة الحصول على التذاكر من خلال تطبيق موسم الرياض.