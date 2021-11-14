اختتم، أمس، معرض فيليبس Phillpis للساعات الفاخرة بمدينة الرياض، والذي نظمته شركة فيلبس للمزادات )Phillpis بالتعاون مع Bacs & Russo واستضافته وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأزياء.

واحتوى المعرض على أندر وأفخم الساعات الفاخرة بالعالم على مدى ثلاثة أيام بدأ الخميس 11 نوفمبر واختتم السبت 13 نوفمبر.

ووثقت عدسة “المواطن” أبرز الساعات وكانت الأولى من شركة (رولكس) حيث تقدر قيمتها ما يقارب 600 الف دولار، حيث تم عرض 8 ساعات ستباع في المزاد في مدينة نيويورك في شهر ديسمبر بتاريخ 11/ 12/ 2021 أون لاين.

ساعة رولكس كإصدار خاص:

وعرض بالمعرض ساعة رولكس كإصدار خاص للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كتب عليها اسمه وشعار دولة الإمارات تكتسي باللونين الأحمر والأسود.

أفخم وأندر الساعات:

ومن التحف النادرة التي عرضت في المعرض، ساعة إدوارد هورنبي الخاصة بالجيب وساعة أوربيون إيروداين والتي صنع منها عدد محدود جدًّا وتتميز بثنائية التوقيت.

وتسعى هيئة الأزياء إلى استقطاب العديد من فعاليات الأزياء المتنوعة لتلبية رغبات ذوي الاهتمام بكل ما يتعلق بالأزياء بشكل عام في المملكة العربية السعودية.