وثقت “المواطن” لقطات من بوليفارد الرياض قبل أن يتم افتتاحه بساعات، حيث انطلقت فعالياته مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

فعاليات عديدة:

وشهد بوليفارد الرياض سيتي اليوم العديد من الفعاليات، منها مسرحية حبيبتي من تكون على مسرح العندليب في منطقة بوليفارد ميوزك عند الساعة الثامنة مساء، فيما تم طرح تذاكر الفعالية بفئات تبدأ من 1000 ريال.

أكبر مناطق موسم الرياض:

يذكر أن بوليفارد رياض سيتي من أكبر مناطق موسم الرياض، وهذه السنة، عادت وجهة السيّاح المفضّلة بثلاثة أضعاف حجمها السابق فيها ثماني مناطق ثانوية فوق الخيال، تتميز كلّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، المطاعم، المهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار، وتستمر الفعاليات حتى مطلع إبريل 2022.