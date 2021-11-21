وثقت “المواطن” افتتاح فعاليات منطقة “شجرة السلام”، ضمن موسم الرياض 2021.

وتضم المنطقة مسرحًا تُقدم فيه الحفلات الغنائية والعروض البصرية، إضافةً إلى العروض الفردية التي تُدهش المارين، وحديقة الورود الواسعة بألوانها الزاهية، والأنشطة المتنوعة والجاذبة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

شجرة السلام:

وتمثل شجرة السلام أيقونة المنطقة، وهي شجرة صناعية مضيئة شبيهة بالخيال، يبلغ ارتفاعها أكثر من 12م، وتنبعث منها إضاءات تزين المكان، إضافة إلى عروض بتقنية “إل إي دي” بالتزامن مع موسيقى تصويرية باعثة على الدهشة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

وتمتد فعاليات منطقة شجرة السلام على مساحة 50 ألف م2، وذلك في متنزه السلام الواقع بين أحضان الطبيعة جنوب غربي مدينة الرياض، وتتضمن أنشطة وعروضًا في مكان مفتوح بجوار مطاعم فاخرة ومناطق تسوق متعددة.