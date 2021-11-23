أشعل الموج الأزرق مدرجات إستاد الملك فهد الدولي “درة الملاعب”، في مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

الموج الأزرق يشعل مدرجات الدرة:

وتواجدت الجماهير قبل وقت طويل من انطلاق نهائي القارة، للاستعداد بشكل جيد وتحضير التيفو الخاص بها، لتُشعل أجواء مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز مبكرًا.

وساهم الموج الأزرق في البداية القوية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث نجح ناصر الدوسري في هز الشباك بعد مرور 15 ثانية فقط، ليمنح الزعيم الأفضلية مبكرًا ويُربك بوهانغ ستيلرز.

وتفاعل حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالجماهير الهلالية، ونشر صورة لهم من المدرجات، وعلق قائلًا: “الموج الأزرق وأجواء خيالية على استاد الملك فهد الدولي”.

الهلال يتقدم مبكرًا في نهائي القارة:

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، قبل قليل، بتقدم الزعيم بهدف دون رد في رحلة بحثه عن لقبه الآسيوي الثامن، للانفراد بصدارة الأكثر تتويجًا.