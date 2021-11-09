يسير النجم فهد المولد بشكل جيد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، ويطمح لمواصلة المشاركة والتألق في مواجهتي أستراليا وفيتنام.

المولد أكثر اللاعبين الحاليين مشاركة مع الأخضر

ويملك فهد المولد 65 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليكون نجم نادي الاتحاد أكثر اللاعبين الحاليين مشاركة بقميص الأخضر.

وأصبح المولد على بُعد مباراة واحدة فقط لمعادلة عدد مباريات نجم نادي النصر والأخضر السابق، فهد الهريفي، وسيتخطاه في حالة مشاركته أمام أستراليا ثم فيتنام.

الأخضر في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي في سيدني، يوم الخميس المقبل، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.