أوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يتم حساب تكلفة المقابل المالي للقطاع السكني وفقًا لما نصّت عليه التشريعات التنظيمية.

تكلفة المقابل المالي

جاء ذلك في رد من شركة المياه الوطنية، على عميل طالب بتخفيض رسوم الصرف الصحي والمياه والبعد عن الفواتير التقديرية.

وردت الشركة في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها “عزيزي العميل، تُحسب تكلفة المقابل المالي للقطاع السكني وفقًا لما نصّت عليه التشريعات التنظيمية، وبناءً على المعايير المعتمدة من منظم المياه”.

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية عبر أنه يمكن للمشتركين معرفة رقم حساب المشترك في خمس خطوات.

وأضافت المياه الوطنية، أنه يمكن للمشترك بسهولة معرفة رقم الحساب من خلال زيارة الفرع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي (http://e.nwc.com.sa).

وأضافت في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه في حال تعذر ذلك يمكن التواصل على الرقم الموحد 920001744.