أوضحت شركة المياه الوطنية عبر أنه يمكن للمشتركين معرفة رقم حساب المشترك في خمس خطوات.

وأضافت أنه يمكن للمشترك بسهولة معرفة رقم الحساب من خلال زيارة الفرع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي (http://e.nwc.com.sa).

وأضافت في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه في حال تعذر ذلك يمكن التواصل على الرقم الموحد 920001744.

خطوات معرفة حساب المشترك:

1- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة http://e.nwc.com.sa

2- تسجيل الدخول إلى الحساب

3- اختيار معرفة رقم الحساب

4- الضغط على بحث

5- إدخال بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة