وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على عدد من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول يظهر مضاربة جماعية في أحد المطاعم.

تفاصيل توجيه النائب العام

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرًا بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أن النيابة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.