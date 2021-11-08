يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

النادي الأهلي يتصدر قائمة الأكثر تسديدًا:

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الأكثر تسديدًا بعد مرور 11 جولة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام بـ143 تسديدة، يليه فريق الاتحاد برصيد 142 تسديدة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث بـ140 تسديدة، ثم أبها برصيد 136 تسديدة، وبفارق تسديدة واحدة عن الاتفاق، ثم الشباب بـ130 تسديدة، فيما قام الفتح بـ129 تسديدة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ11، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب وضمك، ثم الهلال بـ19 نقطة.

ويقع الرائد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي، ثم الفيصلي ثامنًا بـ14 نقطة، يليه النصر برصيد 13 نقطة، وحل الفتح عاشرًا بـ12 نقطة.

ويتواجد الحزم في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ التعاون، الاتفاق وأبها، ثم الباطن في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، ويتذيل الطائي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ7 نقاط.