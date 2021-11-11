أصدر نادي النصر بيانًا- قبل قليل- حذر فيه من المفاوضات الوهمية من الكثير من الوكلاء باستخدام اسم النادي للتفاوض مع مدربين ولاعبين دون إذن من مجلس إدارة النادي.

نص بيان النصر:

وجاء نص البيان كالتالي: “لاحظ النادي قيام كثير من الوكلاء بالدخول في مفاوضات مع لاعبين ومدربين باسم النادي دون أي رغبة أو تفويض، مما أثر على سمعة النادي، في دول متعددة، وتسبب في نشر أخبار عارية عن الصحة”.

وأضاف البيان: “بناء عليه فإن إدارة النادي تتمنى من الجميع عدم التفاعل مع أي طلب لا يتضمن تفويضًا رسميًّا من النادي كما أنها لن تنظر في أي عرض إلا من الوكيل المباشر للاعب والمدرب وبعد أن يقدم الإثبات على ذلك، كما تحذر الوسطاء وغيرهم من استخدام اسم النادي في أي مفاوضات”.

تغييرات جذرية في الفريق:

جدير بالذكر أن العالمي كان أعلن أمس الأربعاء عن قبول استقالة حسين عبدالغني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي بالإضافة إلى إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل من منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول.