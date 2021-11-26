كشفت تقارير إعلامية عن اتفاق إدارة نادي النصر مع 2 من المدربين في آن واحد لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

النصر يملك موافقة 2 من المدربين

وذكر برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن إدارة مسلي آل معمر تملك موافقة رسمية من المدرب البرتغالي أبيل فيريرا مدرب نادي بالميراس البرازيلي بالإضافة إلى موافقة مشروطة من المدرب الفرنسي رودي غارسيا في حال فشل المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

سبب ترشيح رودي غارسيا

وكان المدرب رودي غارسيا دخل مؤخرًا كمرشح لـ تدريب مانشستر يونايتد بعد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير بسبب سوء نتائج الفريق.

وفي وقت سابق، أقالت إدارة العالمي المدرب بيدرو إيمانويل من قيادة فريق النصر بعد 40 يومًا فقط من التعاقد معه.

كشفت تقارير إعلامية أن إقالة إيمانويل جاءت كونه كان مدربًا لمرحلة قصيرة في النادي ولن يُكمل لفترة طويلة مع الفريق، مما دفع إدارة مسلي آل معمر لإقالته والبحث عن مدرب جيد بعقد طويل الأمد.