يبدو أن مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز في مباراة الهلال والأهلي الجمعة الماضية بالجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستثير أزمة بين الفريقين.

سبب احتجاج الهلال

وكشفت تقارير أن إدارة فهد بن نافل تقدمت باحتجاج ضد الأهلي على مشاركة الظهير الأيمن التونسي في المباراة، وذلك بسبب عدم أهليته.

الأهلي والنقاز موقفهما سليم

اللاعب التونسي كان انضم إلى الأهلي قادمًا كصفقة انتقال حر ولمدة موسم، بعدما فشل الزمالك المصري في قيده بسبب عقوبة منع القيد الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الهلال سار على درب نادي الطائي، الذي تقدم أيضًا باحتجاج ضد الأهلي بسبب مشاركة النقاز.

وقرر الهلال دفع الرسوم وإكمال مشوار الاحتجاج لكن رفض الاحتجاج سيكون هو المصير، كون الأهلي تعاقد بطريقة سليمة مع اللاعب التونسي وحصل على بطاقته من الاتحاد التونسي لكرة القدم وليس الاتحاد المصري مما يثبت صحة موقف الأهلي في التعاقد معه.