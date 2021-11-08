نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أكتوبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ (6,179) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (359) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (935,429) متراً مكعباً، كما قامت بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,637) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,227) كم، وكشط وإعادة سفلتة (889) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع جودة الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات بأكثر من 50%، الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الحياة بالمملكة من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة ذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.