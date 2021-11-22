يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز على نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

نهائي آسيا في درة الملاعب:

وتتجه أنظار الجماهير إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، مساء يوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

ثلاثي الهلال يخوضون النهائي الرابع:

وتضم تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباراة النهائية 3 لاعبين يخوضون النهائي الرابع بالنسبة لهم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق أن لعب قائد الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج ونجم خط الوسط، سالم الدوسري، وقلب الدفاع ياسر الشهراني في نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2014 و2017، قبل يتوجوا مع الزعيم باللقب القاري عام 2019.