أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.

القصد بالقياس:

ولفتت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن القياس يقصد به مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما، فيما يقصد بالمعايرة مجموعة العمليات التي تبين، تحت شروط معينة، العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.

وتابعت: “يتخذ النظام الدولي للوحدات أساسًا لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية”، مشددةً على أنه يجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) ‎، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية.